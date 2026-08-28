Россия стала второй в рейтинге въездного туризма в Китай Посол Чжан: Россия заняла второе место по въездному туризму в Китай

Москва28 авг Вести.Россия по итогам шести месяцев 2026 года стала второй в мире страной по числу туристов, посетивших Китай, заявил посол Китайской Народной Республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй.

Безвизовый режим между странами значительно ускорил развитие приграничной торговли и деловых связей, отметил глава дипмиссии в интервью газете "Известия". Он также указал на значительно возросший поток китайских туристов в РФ.

По нашим данным, только в первом квартале этого года Россию посетили 154,2 тысячи китайских туристов – это на 44% больше, чем годом ранее уточнил Чжан

Рост пассажиропотока потребовал от Пекина и Москвы решения практических вопросов, связанных с улучшением сервиса, добавил посол.

Заглядывая в будущее, китайская сторона полна оптимизма. Совместно мы договорились работать над взаимной интеграцией систем мобильных платежей, оптимизацией тарифов на связь и улучшением транспорта подчеркнул дипломат

Чжан Ханьхуэй выразил уверенность в том, что в ближайшее время граждане России и Китая смогут путешествовать с максимальным удобством. По его словам, безвизовый режим станет ярким примером дружественного взаимодействия двух стран.

Реализация безвизового режима эффективно снизила издержки на трансграничные контакты между деловыми кругами, участниками выставок и представителями регионов… сделав общение "лицом к лицу" обычной практикой и превратив регулярные взаимные поездки в устойчивую привычку сказал посол

По его данным, с января по май 2026 года объем приграничной торговли между Россией и Китаем увеличился на 20% и достиг 2,84 миллиарда долларов, что составляет почти 13% от общего объема приграничной торговли КНР.

Кроме того, в рамках перекрестных Годов образования России и Китая планируется увеличить количество государственных стипендий, расширить программы обмена между вузами и ускорить популяризацию русского и китайского языков.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также продлила безвизовый режим для россиян до конца следующего года.