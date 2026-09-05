20:37 05 сентября 2026 20:44 05.09.2026Виктория РассейкинаПолитикаПутин на встрече с Уиткоффом и Кушнером: нам с вами работать комфортноПутин на встрече с Уиткоффом и Кушнером: нам с вами работать комфортноСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква5 сенВести.Об этом президент России сообщил во время встречи со спецпосланниками США.Читайте такжеПутин: РФ проинформирует США о том, как видит ситуацию по Украине20:39 Путин передал Трампу слова благодарности20:11 Путин сказал Уиткоффу и Кушнеру, что им нужно разобраться с непростой ситуацией20:07 Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером19:57 Путин сообщил о продолжающихся контактах РФ с администрацией США11:07 3 сенПутин рассказал о дипломатическом сотрудничестве России и США03:09 2 сенПутин: у РФ были контакты с США по вопросу Кубы, это дружественная нам страна21:37 4 июнПутин: РФ безусловно готова договориться с Киевом на базе договоренностей с США20:18 4 июнПолитикаВнешняя политика05.09.2026