Путин: РФ проинформирует США о том, как видит ситуацию по Украине Москва изложит свое видение ситуации на Украине спецпосланникам Трампа

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил, что Москва готова изложить американской стороне свое видение ситуации вокруг Украины.

Путин попросил передать президенту США Дональду Трампу слова благодарности за его усилия по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер отметил, что стороны намерены обсудить все аспекты ситуации.

Мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию сказал президент России

Самолет, на борту которого находились Уиткофф и Кушнер, приземлился в международном аэропорту Внуково в 12.52 мск. В аэропорту их лично встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.