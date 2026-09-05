Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с полуночи

Путин: с полуночи удары по Киеву не наносились Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с полуночи

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками в Кремле заявил, что российские войска не наносили удары по Киеву с начала текущих суток.

С нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились сказал глава государства

В ходе переговоров спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поблагодарили Путина за решение временно прекратить огонь.

Ранее Россия объявила трехдневный мораторий на удары по Киеву на время подготовки и проведения встреч американской делегации. Решение позволило обеспечить безопасные условия для визита.