Москва5 сенВести.Президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками в Кремле заявил, что российские войска не наносили удары по Киеву с начала текущих суток.
С нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносилисьсказал глава государства
В ходе переговоров спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поблагодарили Путина за решение временно прекратить огонь.
Ранее Россия объявила трехдневный мораторий на удары по Киеву на время подготовки и проведения встреч американской делегации. Решение позволило обеспечить безопасные условия для визита.