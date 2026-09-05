Путин подтвердил получение официальных сигналов о прекращении ударов Путин: просьба о прекращении ударов по Киеву поступила по официальным каналам

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила просьбы о прекращении ударов по украинской столице. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с американскими переговорщиками в Кремле.

По словам российского лидера, соответствующие обращения поступили по нескольким официальным линиям связи.

Нам эта просьба [о прекращении ударов по Киеву] поступила по официальным каналам и по каналам спецслужб, и по каналам министерства иностранных дел указал Путин

Встреча президента РФ со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером проходит в субботу в Кремле. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призывал не строить прогнозов по поводу американских инициатив по урегулированию и дождаться итогов переговоров. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отмечал, что его представители представят в Москве предложения по прекращению конфликта на Украине.