Путин: РФ не обсуждала с Киевом призыв к широкому перемирию Путин: РФ не вела с Украиной переговоров о широком перемирии

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что Киев опубликовал призыв к более широкому перемирию, однако Москва этот вопрос с украинской стороной не обсуждала. Об этом он заявил на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались сказал глава государства

Встреча проходит в контексте дипломатических инициатив администрации президента США Дональда Трампа, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября. До этого они провели деловой обед со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.