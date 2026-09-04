Москва4 сенВести.США могут потребовать остановить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на время визита спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он исключил договоренности между Москвой и Киевом на эту тему.
Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активностьсказал Песков
Ранее Песков заявил, что Кремль проинформирует о контактах российской стороны с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся.