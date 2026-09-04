Песков: перед визитом в РФ США могут потребовать от Киева прекратить теракты

Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить теракты Песков: перед визитом в РФ США могут потребовать от Киева прекратить теракты

Москва4 сен Вести.США могут потребовать остановить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на время визита спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он исключил договоренности между Москвой и Киевом на эту тему.

Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность сказал Песков

Ранее Песков заявил, что Кремль проинформирует о контактах российской стороны с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся.