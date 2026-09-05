Слуцкий: решение о паузе в ударах по Киеву демонстрирует приверженность миру Слуцкий: решение о приостановке ударов по Киеву показывает приверженность миру

Москва5 сен Вести.Решение президента России Владимира Путина в течение трех суток не наносить удары по Киеву демонстрирует приверженность Москвы мирному урегулированию и дает шансы переговорному процессу. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Россия таким образом создает условия для продолжения дипломатических контактов.

Россия вновь демонстрирует приверженность мирному урегулированию и дает шансы переговорному процессу сказал Слуцкий

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву. По его словам, решение связано с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

После Москвы американские переговорщики отправятся в Киев.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биба заявил, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев говорят о вере Вашингтона в то, что "окно возможностей" для мирного урегулирования украинского конфликта еще открыто.