Слуцкий назвал приверженностью миру временное прекращение ударов по Киеву Леонид Слуцкий прокомментировал решение РФ о трехдневной паузе в ударах

Москва5 сен Вести.Решение президента России Владимира Путина ввести трехсуточный запрет на нанесение ударов по Киеву демонстрирует приверженность Москвы мирному урегулированию конфликта. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин распорядился с полуночи субботы приостановить удары по украинской столице на три дня.

Решение принято в связи с подготовкой и проведением в Киеве встреч со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые после визита в Москву планируют направиться на переговоры с украинским руководством.