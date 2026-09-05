Москва5 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил зеркальное прекращение огня до понедельника, 7 сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Только что говорили с представителями президента Америки. Они уже начали сегодня работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, которые задействованы в переговорном процессе. Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне - по Киеву.написал он
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил течение трех суток с 00:00 мск 5 сентября не наносить удары по Киеву из-за подготовки к визиту американских переговорщиков.
До этого момента Украина никогда не соблюдала режим прекращения огня.
Например, весной 2025 года Россия трижды объявляла перемирие и, в отличие от украинских боевиков, соблюдала все его условия. Первое началось 18 марта: Москва и Киев договорились на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. И если со стороны РФ все условия соблюдались неукоснительно, Украина нарушила мораторий порядка 130 раз.
Затем президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в период с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. За это время было зафиксировано 4900 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины.
Аналогичная ситуация произошла с перемирием в честь празднования 80-й годовщины Великой Победы. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая было зафиксировано 14 043 нарушения режима с украинской стороны.