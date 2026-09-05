Зеленский утверждает, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву три дня

Зеленский подтвердил готовность соблюдать режим прекращения огня Зеленский утверждает, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву три дня

Москва5 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил зеркальное прекращение огня до понедельника, 7 сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Только что говорили с представителями президента Америки. Они уже начали сегодня работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, которые задействованы в переговорном процессе. Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне - по Киеву. написал он

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил течение трех суток с 00:00 мск 5 сентября не наносить удары по Киеву из-за подготовки к визиту американских переговорщиков.

До этого момента Украина никогда не соблюдала режим прекращения огня.

Например, весной 2025 года Россия трижды объявляла перемирие и, в отличие от украинских боевиков, соблюдала все его условия. Первое началось 18 марта: Москва и Киев договорились на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. И если со стороны РФ все условия соблюдались неукоснительно, Украина нарушила мораторий порядка 130 раз.

Затем президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в период с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. За это время было зафиксировано 4900 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины.

Аналогичная ситуация произошла с перемирием в честь празднования 80-й годовщины Великой Победы. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая было зафиксировано 14 043 нарушения режима с украинской стороны.