Песков: Путин распорядился 3 суток не бить по Киеву из-за визита переговорщиков

Песков: Путин дал указание не бить по Киеву 3 суток из-за визита делегации США Песков: Путин распорядился 3 суток не бить по Киеву из-за визита переговорщиков

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин распорядился в течение трех суток с 00:00 мск 5 сентября не наносить удары по Киеву из-за подготовки к визиту американских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона получила от Украины информацию о введении режима прекращения огня.

Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву сказал Песков журналистам

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву днем 5 сентября. После переговоров с российской стороной переговорщики направятся с официальным визитом в Киев.