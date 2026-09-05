Мирошник оценил версию Зеленского о пожаре в здании СБУ

Мирошник: Зеленский выбрал из двух зол меньшее Мирошник оценил версию Зеленского о пожаре в здании СБУ

Москва5 сен Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил сомнение в версии Владимира Зеленского о причастности российского беспилотника к удару по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева.

Свою оценку дипломат опубликовал в Telegram-канале.

По мнению Мирошника, Зеленский предпочел объяснить попадание дрона в окно кабинета руководителя СБУ внешней атакой, а не возможным конфликтом между украинскими силовыми структурами.

Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее! написал посол

Мирошник также связал свои предположения с недавней вооруженной стычкой между представителями СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Украины. Доказательств этой версии он не представил.

Ранее Мирошник заявил, что ротация в управленческих структурах, которую осуществил глава киевского режима Владимир Зеленский, могла также привести к стычке сотрудников СБУ и ГУР в Киеве.