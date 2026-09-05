Москва5 сенВести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил сомнение в версии Владимира Зеленского о причастности российского беспилотника к удару по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева.
Свою оценку дипломат опубликовал в Telegram-канале.
По мнению Мирошника, Зеленский предпочел объяснить попадание дрона в окно кабинета руководителя СБУ внешней атакой, а не возможным конфликтом между украинскими силовыми структурами.
Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее!написал посол
Мирошник также связал свои предположения с недавней вооруженной стычкой между представителями СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Украины. Доказательств этой версии он не представил.
Ранее Мирошник заявил, что ротация в управленческих структурах, которую осуществил глава киевского режима Владимир Зеленский, могла также привести к стычке сотрудников СБУ и ГУР в Киеве.