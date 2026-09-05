Богданов: США нужно опасаться не российских ударов в ходе визита Уиткоффа в Киев Богданов: США следовало просить ГРУ не бить по Киеву в ходе визита посланников

Москва5 сен Вести.США, попросив Россию не наносить удары по Киеву во время визита туда спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, не догадались обратиться с аналогичной просьбой к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

О просьбе Вашингтона, адресованной Москве, журналист узнал из публикации американского издания The New York Times.

The New York Times пишет, что США попросили Россию не бить по Киеву во время визита Кушнера и Уиткоффа. А ГУР они попросили не бить по Киеву? задался он вопросом

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал центральное здание Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве. Инцидент произошел спустя пару дней после перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР, в результате которой погиб один из сотрудников ГУР, еще двое были ранены. Украинские СМИ писали, что спецслужбы не поделили между собой мошеннические колл-центры.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее следствием интриг главы киевского режима Владимира Зеленского, пытающегося получить полный контроль над силовыеми структурами.

Он также прокомментировал версию Зеленского о том, что здание СБУ было атаковано российским беспилотником. По словам Мирошника, Зеленский таким образом предпочел выбрать меньшее из двух зол.