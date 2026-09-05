Москва5 сен Вести.Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер неслучайно решили изначально отправиться с визитом в Москву и только потом в Киев. Такое мнение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал своем Telegram-канале.

По словам журналиста, главу киевского режима Владимира Зеленского лишь проинформируют о принятых без его участия решениях.

Последовательность в поездке Кушнера Уиткоффа едва ли случайна. Сначала Москва, а только потом Киев. Зеленский в любом случае оказывается в позиции того, кого ознакомят с достигнутыми результатами. Достигнутыми не им прокомментировал он

Ранее Богданов отмечал, что США попросили Россию не наносить ударов по Киеву на время визита туда Уиткоффа и Кушнера. Однако, по мнению журналиста, Вашингтону следовало бы обратиться с такой же просьбой к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.