Азаров: Уиткофф и Кушнер не посещали Киев с начала работы над урегулированием

Азаров указал на то, что Уиткофф и Кушнер никогда не посещали Киев Азаров: Уиткофф и Кушнер не посещали Киев с начала работы над урегулированием

Москва15 авг Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ни разу не посещали Киев после начала работы над урегулированием украинского конфликта.

На это обратил внимание экс-премьер Украины Николай Азаров, сообщает ТАСС.

По его словам, затягивание визита связано с отсутствием новых идей и подходов.

Пока идут разговоры о том, что они должны были приехать в Россию, что должны были посетить Киев. Насколько мне известно, они в Киеве ни разу не были с момента, когда [президент США Дональд] Трамп поручил свою миссию - найти подходы сказал Азаров

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона сможет в короткие сроки организовать визит Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва не отказывается от диалога с американскими представителями. Однако важно то, с какими предложениями они собираются приехать, отметил он.