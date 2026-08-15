Москва15 авгВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ни разу не посещали Киев после начала работы над урегулированием украинского конфликта.
На это обратил внимание экс-премьер Украины Николай Азаров, сообщает ТАСС.
По его словам, затягивание визита связано с отсутствием новых идей и подходов.
Пока идут разговоры о том, что они должны были приехать в Россию, что должны были посетить Киев. Насколько мне известно, они в Киеве ни разу не были с момента, когда [президент США Дональд] Трамп поручил свою миссию - найти подходысказал Азаров
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона сможет в короткие сроки организовать визит Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва не отказывается от диалога с американскими представителями. Однако важно то, с какими предложениями они собираются приехать, отметил он.