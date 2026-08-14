Лавров: Уиткофф и Кушнер могут влиять на Трампа, вопрос в том, с чем они приедут

Лавров рассказал о влиянии Уиткоффа и Кушнера на Трампа Лавров: Уиткофф и Кушнер могут влиять на Трампа, вопрос в том, с чем они приедут

Москва14 авг Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер имеют влияние на американского лидера Дональда Трампа, так как он им доверяет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия не отказывается от диалога с американскими представителями. Однако важно то, с какими предложениями они собираются приехать, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул министр.

Я исхожу из того, если им такое доверие оказывается, то они имеют влияние на президента, он им доверяет. Мы не отказываемся разговаривать с ними, и, если они приедут, они знают, что президент Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело — с чем они приедут? сказал Лавров

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в короткие сроки сможет организовать визит Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы.