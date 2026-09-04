"Попали, по-моему, куда надо": Захарова оценила удар по зданию СБУ в Киеве Захарова прокомментировала удар дрона по центральному зданию СБУ в Киеве

Москва4 сен Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировала удар беспилотника по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева. Дипломат не стала раскрывать детали операции, однако дала понять, что, по ее мнению, была поражена нужная цель.

Я не могу говорить за специалистов, куда целились, но, попали, по-моему, куда надо сказала Захарова, отвечая на вопрос ведущих о том, имеется ли у нее информация от Минобороны РФ с деталями удара

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о взрыве в главном здании СБУ на улице Владимирской — напротив Софийского собора. По его утверждению, российский дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ.