Мирошник о взрыве в СБУ: Киев пытается отыграть карту с ЮНЕСКО

Киев прикрывается наследием ЮНЕСКО Мирошник о взрыве в СБУ: Киев пытается отыграть карту с ЮНЕСКО

Москва4 сен Вести.Украина пытается доказать, что при атаке на Службу безопасности Украины (СБУ) российский дрон ударил по объекту культурного наследия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Беспилотник атаковал центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, сообщил глава киевского режима. По словам Владимира Зеленского, БПЛА был направлен непосредственно в кабинет главы СБУ.

Киев пытается отыграть позицию, что русский дрон ударил якобы по объекту культурного наследия. Это все распространяется сейчас по целому ряду источников заявил Родион Мирошник

По его словам, военный преступник и террористическая структура, которая ответственна за убийства большого количества гражданского населения, прикрывается теперь наследием ЮНЕСКО.