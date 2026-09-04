Москва4 сенВести.Украина пытается доказать, что при атаке на Службу безопасности Украины (СБУ) российский дрон ударил по объекту культурного наследия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Беспилотник атаковал центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, сообщил глава киевского режима. По словам Владимира Зеленского, БПЛА был направлен непосредственно в кабинет главы СБУ.
Киев пытается отыграть позицию, что русский дрон ударил якобы по объекту культурного наследия. Это все распространяется сейчас по целому ряду источниковзаявил Родион Мирошник
По его словам, военный преступник и террористическая структура, которая ответственна за убийства большого количества гражданского населения, прикрывается теперь наследием ЮНЕСКО.
Эта террористическая структура сидит на Владимирской площади и по ней, оказывается, наносить удары нельзя.заявил дипломат