Москва13 авг Вести.Агрессия киевского режима в отношении мирного населения и надругательство над исторической памятью в очередной раз доказывают, что цели СВО актуальны и непременно будут достигнуты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ее комментарии, опубликованном пресс-службой ведомства, приводятся многочисленные факты обстрелов ВСУ гражданских объектов с последующими за ними жертвами среди мирных граждан.

Кроме того, Захарова напомнила об ущемлении Киевом связанных с РПЦ организаций и привела иные примеры преследования общерусской православной культуры.

Все перечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты подчеркнула она

Ранее Захарова напомнила, что киевский режим уже был уличен в проведении террористических операций "под чужим флагом", что еще раз указывает на то, что власти Украины представляют угрозу всему мировому сообществу.