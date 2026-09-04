Мирошник предположил, как может разрешиться противостояние СБУ и ГУР Мирошник допустил, что Зеленский может "поломать" Буданова

Москва4 сен Вести.Противостояние Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины может закончиться, когда глава киевского режима Владимир Зеленский "поломает" главу своего офиса и бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, противостояние СБУ и ГУР тянется с 2022 года, когда был СБУ убили разведчика и переговорщика Дениса Киреева. По некоторым данным, той операцией руководил нынешний врио главы СБУ Александр Поклад.

Силовые структуры, не имея возможности между собой договориться, продолжают отстаивать право на свое существование, на свои грабежи, крышевание, рекет, на использование своих военных способов для дополнительного обогащения сказал Мирошник

Он подчеркнул, что недавняя перестрелка в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР "взбудоражила" Зеленского, который боится показаться слабым в этой ситуации.

Есть попытка Зеленского монополизировать влияние на силовые структуры, но господину Буданову это не нравится. И до тех пор, пока Зеленский, к примеру, не удалит Буданова с властных коридоров, противостояние максимально будет сохраняться. То есть ему нужно будет очень сильно его поломать для того, чтобы он отказался от своего наследия и от своей опоры считает посол

Ранее бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров рассказал, чем новый глава СБУ Александр Поклад заслужил доверие Владимира Зеленского.