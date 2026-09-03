Москва3 сен Вести.Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад выкрал из Объединенных Арабских Эмиратов экс-депутата Верховной рады по заданию главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По словам Килинкарова, глава киевского режима Владимир Зеленский в противостоянии Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины будет на стороне врио главы СБУ Александра Поклада, потому что тот уже успел заслужить его доверие.

Этот самый Поклад в свое время в Арабских Эмиратах выкрал бывшего народного депутата фракции ОПЗЖ и без всяких процедур экстрадиции он из Арабских Эмиратов в багажнике для Зеленского привез экс-депутата Верховной рады, который должен был дать показания на глав САП и НАБУ для того, чтобы их обвинить в сотрудничестве с Россией и объявить их агентами Российской Федерации. Представьте себе, через сколько границ этого бедолагу депутата везли, я не знаю, каким образом, но притащили его в Киев рассказал Килинкаров

Он добавил, что именно Поклад, по некоторой информации, также руководил операцией, в результате которой в 2022 году СБУ убили украинского эксперта банковского сектора и разведчика Дениса Киреева.

2 сентября сообщалось, что в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР, в результате которой погиб сотрудник ГУР, еще двое были ранены.