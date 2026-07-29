Москва29 июл Вести.Новый глава Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад является "цепным псом" и "личным киллером" главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

По мнению Прозорова, именно Поклад помог Зеленскому организовать операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Их [организаторов покушения на Ермолаева] задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского сказал Прозоров

По словам экс-офицера СБУ, глава киевского режима использует Поклада для конфиденциальных и грязных поручений. Прозоров добавил, что до этого новый глава СБУ уже был замечен в участии в подобных сомнительных операциях.

Ранее Прозоров заявил в беседе с ИС "Вести", что назначение Александра Поклада, считающегося личным киллером Зеленского, на должность и.о. главы СБУ – сигнал всей оппозиции на Украине. По его мнению, таким образом Зеленский показывает своим противникам, что не боится "крови".