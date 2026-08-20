Москва20 авг Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) своей новой операцией в отношении депутатов и сотрудников офиса Владимира Зеленского нивелировали возможную атаку со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, после появления новых подробностей коррупционного расследования глава киевского режима Владимир Зеленский уже не сможет использовать против НАБУ и САП те инструменты, которые планировал.

На протяжении последних трех месяцев появлялась информация о том, что Зеленский готовит очередную атаку на НАБУ и САП. Он укрепил свои позиции в СБУ, назначил туда временно исполняющего обязанности [Александра] Поклада и готовился атаковать НАБУ и САП. Антикоррупционные органы сработали на опережение, чтобы нивелировать возможную атаку СБУ. Они первыми атаковали офис Зеленского и таким образом обезопасили себя. Это внутривидовая борьба, которая ведется вокруг огромных финансовых ресурсов, выделяемых Украине считает Килинкаров

Антикоррупционные ведомства Украины 19 августа провели операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского, в числе которых и Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы офиса. Она заявила, что у нее дома прошли обыски.