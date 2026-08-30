Москва30 авгВести.Очередной виток антикоррупционного скандала на Украине не станет финальным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
В беседе с ТАСС он добавил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) есть материалы в отношении топ-чиновников киевского режима.
Я думаю, это не последний виток антикоррупционного скандала, думаю будут еще пленки [Миндича]сказал Килинкаров
Украинский суд ранее отправил под стражу экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую по делу о преступной организации. Мера пресечения была избрана сроком до 60 дней.
Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров подчеркнул, что новый коррупционный скандал на Украине затрагивает непосредственно Зеленского.