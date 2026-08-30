Килинкаров: новый виток антикоррупционного скандала на Украине не последний

Килинкаров ожидает очередного витка антикоррупционного скандала на Украине Килинкаров: новый виток антикоррупционного скандала на Украине не последний

Москва30 авг Вести.Очередной виток антикоррупционного скандала на Украине не станет финальным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

В беседе с ТАСС он добавил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) есть материалы в отношении топ-чиновников киевского режима.

Я думаю, это не последний виток антикоррупционного скандала, думаю будут еще пленки [Миндича] сказал Килинкаров

Украинский суд ранее отправил под стражу экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую по делу о преступной организации. Мера пресечения была избрана сроком до 60 дней.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров подчеркнул, что новый коррупционный скандал на Украине затрагивает непосредственно Зеленского.