Москва19 авг Вести.Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая была недовольна тем, что Соединенные Штаты формируют на Украине "кадровый резерв", продвигая своих людей на важнейшие должности. Об этом стало известно из материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В обнародованном НАБУ видеоматериале о коррупции в высших звеньях власти приведена запись беседы Мудрой с бывшим народным депутатом. На ней она, в частности, сетует на то, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко остается неподконтрольным.

Он не наш, то, что он ситуативно с вами общается, не значит, что он вас не будет так же выгонять, как Андрея [Ермака] и всех остальных. У нас должен быть кадровый резерв, мы должны иметь таких людей. У нас их нет и это наша большая ошибка сказала Мудрая

По ее словам, американцы формируют такой кадровый резерв из сотрудников НАБУ и уже располагают им применительно ко всем органам, где будет проходить конкурс на руководящие должности. Как утверждает Мудрая, под их контроль перешли таможня и Бюро экономической безопасности (БЭБ), а в ближайшее время перейдет Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами (АРМА). Она добавила, что Клименко вновь победит и займет должность на второй семилетний срок, после чего, по ее выражению, "всем конец будет".

В среду антикоррупционные ведомства Украины начали операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского. Позднее в НАБУ уточнили, что в группировку входят замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, экс-депутат Рады и председатель правления государственного банка.