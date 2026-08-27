Экс-советник Кучмы Соскин: действия НАБУ могут привести к расколу внутри Украины Соскин: расследования НАБУ могут стать причиной раскола на Украине

Москва27 авг Вести.Недовольство политиков, от которых глава киевского режима Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), может привести к расколу внутри страны. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Будет столкновение. Вполне возможно, что гражданская война начнется. Есть все основания для этого констатировал Соскин

Он напомнил о том, как экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую сместили с должности в тот же день, когда ей предъявили подозрение. По мнению аналитика, ситуацию дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Федорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации.

19 августа в САП Украины сообщили о проведении спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Зеленского. Позднее НАБУ в рамках дела опубликовало аудиозаписи их разговоров, в которых фигурирует, в частности, Ирина Мудрая. Также, по версии ведомства, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского Sense Bank.