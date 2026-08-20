Кабмин Украины на фоне коррупционного скандала снял с должности главу Sense Bank

На Украине из-за расследования НАБУ уволили главу государственного Sense Bank Кабмин Украины на фоне коррупционного скандала снял с должности главу Sense Bank

Москва20 авг Вести.Председатель наблюдательного совета украинского государственного Sense Bank Николай Гладыщенко отстранен от должности на фоне расследования, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщил в Telegram-канале премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Он заявил, что кабинет министров не только принял решение о снятии с поста Гладыщенко, но и инициировал отстранение председателя правления Sense Bank Алексея Ступака.

Корецкий подчеркнул, что "другие должностные лица" государственного банка, упомянутые в материалах досудебного расследования, должны быть привлечены к ответственности.

19 августа представители НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о спецоперации против предполагаемой преступной организации, которую, по их данным, возглавляли действующий и бывший депутаты Рады, а среди участников были сотрудники офиса Зеленского.

Разные источники утверждали, что среди фигурантов дела – замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, депутат Рады Вадим Столар и бывший депутат украинского парламента Максим Микитась.

По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Sense Bank фигурирует в деле как канал для перевода средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики и экс-главу Минюста Германа Галущенко.

Следователи полагают, отдельные сотрудники банка могли быть причастны к организации этих операций и возможному обходу системы финансового мониторинга.

Комментируя ситуацию, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на отсутствие реакции со стороны западных доноров Киева на информацию о коррупции на Украине.