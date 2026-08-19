Москва19 авгВести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на отсутствие реакции со стороны западных доноров на сообщения о коррупции на Украине.
В среду, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о спецоперации против предполагаемой преступной организации, которую, по их данным, возглавляли действующий и бывший депутаты Рады, а среди участников были сотрудники офиса Зеленского.
Западные доноры хранят молчание по поводу коррупции на Украиненаписал Дмитриев в социальной сети X
Ранее разные источники сообщили, что фигурантами дела стали замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, действующий депутат Рады Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.
Некоторые местные СМИ связывают спецоперацию с сегодняшним голосованием в Раде по вопросу назначения Евгения Хмары на должность министра обороны.