Дмитриев обличил Байдена за использование ФБР для сокрытия коррупции Дмитриев: Байден использовал ФБР, чтобы скрыть коррупционные связи с Украиной

Москва15 авг Вести.Американский экс-президент Джо Байден использовал Федеральное бюро расследований (ФБР) США для сокрытия своих коррупционных связей с Украиной, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отреагировал на публикацию сведений по операции ФБР "Round River", в ходе которой ведомство скрывало факты коррупционных связей Байдена, его семьи и подчиненных с украинскими властями. Информацию о них сотрудники ФБР маркировали как "российскую дезинформацию".

Коррупция Байдена требовала все еще действующей, масштабной машины сокрытия написал он в соцсети X

Ранее Дмитриев вновь призвал сына Байдена Хантера рассказать об участии его семьи в коррупционных схемах на Украине, а также организации там биологических лабораторий.