Дмитриев: европейские СМИ живут в мире Байдена и продвигают его нарративы

"Все еще живут в мире Байдена": Дмитриев о работе "ведомых" европейских СМИ Дмитриев: европейские СМИ живут в мире Байдена и продвигают его нарративы

Москва21 мая Вести.Ведущие европейские средства массовой информации и другие медиаструктуры, которых в ЕС считают влиятельными, продолжают распространять идеи экс-президента США Джо Байдена.

Такого мнения придерживает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отреагировал на критику европейских СМИ со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, который обвинил их в многолетних нападках на Вашингтон. Политик призвал медиа "посмотреть в зеркало" и напомнил, что значительная часть оборонных расходов Соединенных Штатов направлена на содержание десятков тысяч американских военнослужащих в Европе.

Европейские СМИ все еще живут в мире Байдена, продвигая ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы. Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами? написал в соцсети Х спецпредставитель российского президента

Ранее Дмитриев прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что США четыре года до возвращения к власти Дональда Трампа управлял "глупый и некомпетентный лидер", который принимал "неразумные" решения о поставках оружия Украине.