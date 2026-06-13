Дмитриев указал на правоту России в вопросе биолабораторий на территории Украины

Дмитриев заявил о правоте РФ в вопросе биолабораторий на Украине Дмитриев указал на правоту России в вопросе биолабораторий на территории Украины

Москва13 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, какие еще "ложные отрицания и нарративы" в отношении России могут быть опровергнуты в ближайшее время, заявив о правоте РФ в вопросе биолабораторий США на территории Украины.

Комментарий по этому вопросу Дмитриев оставил в социальной сети X.

Россия оказалась права в отношении биолабораторий [Барака] Обамы и [Джо] Байдена: сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная чума, ньюкаслская болезнь, MERS, SARS, марбургская лихорадка, Эбола, лихорадка Ласса, чума и риккетсиоз. Какие еще ложные опровержения и нарративы "глубинного государства" и традиционных СМИ скоро рухнут? написал Дмитриев

Офис директора Национальной разведки США подтвердил, что администрация Белого дома во главе с президентом Джо Байдена Байденом (2021–2025 гг.) спонсировала работу 120 биолабораторий, занимающихся исследованиями опасных патогенов, в более чем 30 странах. По меньшей мере 40 из этих объектов расположены на Украине.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью "Соловьёв Live", что признание того, что администрация Байдена поддерживала биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран, является триумфом для России, сообщила ИС "Вести".