Москва12 июн Вести.Офис главы национальной разведки США обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий, расположенных более чем в 30 странах. Заявление об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

После месяцев поисков по архивам и файлам разведывательного сообщества директор национальной разведки Тулси Габбард выявляет новые доказательства давнего финансирования правительством США более 120 биолабораторий более чем в 30 странах говорится в заявлении ведомства

В это число входят лаборатории, расположенные на территории Украины, следует из документа. Как отмечается в заявлении, одна из подобных лабораторий может содержать опасные патогены.

Как следует из документа Нацразведки США, на Украине находится более 40 лабораторий, которые финансировались США. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие.