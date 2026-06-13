Эпидемиолог рассказал, что США разрабатывают в зарубежных биолабораториях Онищенко: США собирают в биолабораториях штаммы для создания агрессивных вирусов

Москва13 июн Вести.Биологические лаборатории, которые США контролируют более чем в 30 странах, позволяют американским военным собирать материалы для создания более агрессивных штаммов вирусов. Об этом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По словам эпидемиолога, на Украине Вашингтон не строил новых лабораторий, а приспособил существовавшие ранее.

Военные микробиологи много раз приезжали туда, занимались сбором материалов для того, чтобы готовить военные рецептуры, более агрессивные, исходя из местных штаммов, которые есть отметил он

Онищенко напомнил, что управляемые США биолаборатории действуют давно. Так, например, в Тбилиси была открыта лаборатория для работы с самыми опасными вирусами, где работали американские военные микробиологи. Аналогичные объекты построены и в других странах, в настоящее время продолжается строительство в Казахстане.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что США финансировали биолаборатории в более чем 30 странах. Более 40 таких объектов на Украине также получали от Вашингтона средства. Среди хранящихся там патогенов – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола и чума.