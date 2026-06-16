Москва16 июн Вести.Сеть американских биолабораторий на Украине была чрезвычайно опасна, появление большого количества биологического оружия у Киева послужило одним из "триггеров" для начала спецоперации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал биотехнолог, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Эксперт сообщил, что перед СВО на Украине было столько же биологического оружия, сколько у США в 70-е годы прошлого века.

Это все чрезвычайно опасно, и скажу вам по секрету, что как раз появление на Украине биологического оружия в больших количествах послужило одним из, скажем так, триггеров для начала специальной военной операции… То есть тысячи литров концентратов, десятки дронов, которые готовы были уже распылять всю эту гадость нам на головы. Ну, начали, скорее всего, с Донбасса заявил эксперт

Он также полагает, что в биолабораториях проверяли возможности вирусов воздействовать на разные этнические группы.

Американцы этим занимаются примерно уже как минимум 30 лет. И ради этого они собирают генетический материал со всего мира, не только россиян, но и тех же китайцев, иранцев, жителей стран СНГ. В общем, мы также окружены этими биолабораториями, как и Китай добавил Никулин

По мнению биотехнолога, противостоять вирусам поможет только укрепление санэпиднадзора страны.

Ранее стало известно, что более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами, находятся на Украине. Об этом говорилось в рассекреченном документе Национальной разведки США. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие.