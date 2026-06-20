Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, где находятся биолаборатории на Украине Экс-сотрудник СБУ: биолаборатории находятся у Одессы, Львова, Харькова и Киева

Москва20 июн Вести.Украинские биолаборатории, созданные при поддержке Соединенных Штатов, расположены у Одессы, Львова, Харькова и Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Есть такие крупные исследовательские центры в Одессе, Львове, Харькове и Киеве. Ну и ряд более мелких, например, на базе военно-медицинской службы Министерства обороны Украины отметил Прозоров

Бывший сотрудник СБУ отметил, что сначала открытие этих лабораторий объяснялось намерением помочь Украине в разработке вакцин против особо опасных инфекционных заболеваний, но позднее данные объекты перестали подчиняться украинским ведомствам. По словам Прозорова, это привело к тому, что в стране появилась целая сеть особо опасных объектов, занимающихся в том числе работой с особо опасными патогенами и фактически являющихся экстерриториальными на Украине.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что экс-президент государства Виктор Ющенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко дали разрешение США разместить американские биолаборатории на территории Украины. По его словам, последствия работы американских биолабораторий на Украине могут быть самыми жуткими и ужасными. Так, в харьковской и одесской лабораториях были выявлены штаммы различных опаснейших болезней, в том числе сибирской язвы, добавил Прозоров.