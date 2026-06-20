Москва20 июн Вести.Экс-президент Украины Виктор Ющенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко разрешили США разместить американские биолаборатории на территории Украины. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он отметил, что лаборатории появились в Харькове, Одессе, а также в ряде других городов.

История давняя, относится к 2005 году, то есть ей уже более 20 лет. Она связана была с тем, что после так называемой оранжевой революции и прихода прозападных политиков Ющенко и Тимошенко, они дали разрешение американцам разместить на территории Украины несколько биолабораторий заявил Азаров

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил, что Соединенные Штаты намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. По его словам, доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности помогло бы изменить ситуацию.