Москва21 маяВести.Готовность Украины размещать на своей территории американские биолаборатории свидетельствует о желании Киева вовлечь США в конфликт с Россией.
Об этом заявил экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд в разговоре с РИА Новости.
По мнению бывшего дипломата, Украина была готова служить площадкой для опасных экспериментов по разработке биологического оружия ради втягивания США в вооруженное противостояние.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что работа американских биолабораторий на Украине представляет угрозу для населения российских и украинских регионов.