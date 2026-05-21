Форд: Киев позволял строить биолаборатории ради вовлечения США в конфликт с РФ

Бывший посол объяснил, почему Киев разрешал США размещать биолаборатории Форд: Киев позволял строить биолаборатории ради вовлечения США в конфликт с РФ

Москва21 мая Вести.Готовность Украины размещать на своей территории американские биолаборатории свидетельствует о желании Киева вовлечь США в конфликт с Россией.

Об этом заявил экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд в разговоре с РИА Новости.

По мнению бывшего дипломата, Украина была готова служить площадкой для опасных экспериментов по разработке биологического оружия ради втягивания США в вооруженное противостояние.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что работа американских биолабораторий на Украине представляет угрозу для населения российских и украинских регионов.