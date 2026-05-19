Мирошник заявил об угрозе миллионам людей от биолабораторий США на Украине Мирошник: американские биолаборатории на Украине угрожают миллионам человек

Москва19 мая Вести.Миллионы человек находятся под угрозой из-за биолабораторий США на Украине. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что американская сторона нарушает международные нормы и обманывает своих налогоплательщиков, за счет которых создаются или тестируются на славянах "прообразы биооружия".

И это угроза для огромного количества жителей, против которых могли разрабатываться какие-то новые виды вооружений. Они угрожали бы десяткам миллионов людей, живущих в большом славянском мире отметил Мирошник

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что работа биолабораторий Штатов на Украине представляет угрозу для населения российских и украинских регионов.

Между тем военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что Вашингтон открыл биолаборатории на украинской территории ради собственной безопасности.