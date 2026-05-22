Москва22 мая Вести.На Украине работает сеть закрытых биолабораторий, созданных по программе Пентагона, заявил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в статье для ТАСС.

На Украине работает сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) Минобороны США. Донбасс был в непосредственной близости от зоны их потенциального влияния приводит ТАСС слова Никулина

Из документов, полученных российскими военными из некоторых биолабораторий на освобожденных территориях, можно сделать вывод о том, что местные специалисты собирали, изучали и искусственно усиливали возбудителей типов туберкулеза, обладающих высокой устойчивостью к антибиотикам, заключил Никулин.