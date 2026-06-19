Работа биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения страны

Работа биолабораторий на Украине не была связана со здравоохранением Работа биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения страны

Москва19 июн Вести.Работа финансируемых США биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения страны. В лабораториях изучали биологическое оружие и инфекции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

Он отметил, что в биолабораториях в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе изучали возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.

В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания приводит Минобороны слова Ртищева

Генерал-лейтенант подчеркнул, про приоритетом лабораторий было изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия и возбудителей инфекций, которые могли бы подорвать экономику государства.

Ранее нацразведка США опубликовала данные, подтверждающие, что на Украине находятся более 40 лабораторий, финансируемых США. Там украинских ученых обучали работать в условиях биологической изоляции и проводили сертификацию по работе с особо опасными патогенами.