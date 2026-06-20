Неизвестно, насколько опасны биолаборатории на Украине, заявил Мамонтов Мамонтов: никто не знает, насколько опасны оставшиеся на Украине биолаборатории

Москва20 июн Вести.Никому сегодня доподлинно неизвестно, какую степень опасности представляют оставшиеся на Украине биолаборатории, так как их работа велась под покровительством военных из Пентагона. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель авторской студии, заслуженный журналист РФ Аркадий Мамонтов.

По его словам, в биолабораториях на Украине американцы проводили эксперименты, связанные с усилением поражающего воздействия различных патогенов, таких как чума, холера, лихорадка денге и других.

Никто не знает. … Причем, что интересно, вы понимаете, эти лаборатории не находились под посредничеством Министерства здравоохранения США, они находились под эгидой и покровительством Пентагона, то есть Министерства обороны США, военные руководили этим сказал Мамонтов

Ранее офис главы национальной разведки США обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий, расположенных более чем в 30 странах. В это число входят лаборатории и на территории Украины, следует из документа.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, работа биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения, в них изучали биологическое оружие и инфекции.