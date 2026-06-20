Москва20 июнВести.Никому сегодня доподлинно неизвестно, какую степень опасности представляют оставшиеся на Украине биолаборатории, так как их работа велась под покровительством военных из Пентагона. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель авторской студии, заслуженный журналист РФ Аркадий Мамонтов.
По его словам, в биолабораториях на Украине американцы проводили эксперименты, связанные с усилением поражающего воздействия различных патогенов, таких как чума, холера, лихорадка денге и других.
Никто не знает. … Причем, что интересно, вы понимаете, эти лаборатории не находились под посредничеством Министерства здравоохранения США, они находились под эгидой и покровительством Пентагона, то есть Министерства обороны США, военные руководили этимсказал Мамонтов
Ранее офис главы национальной разведки США обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий, расположенных более чем в 30 странах. В это число входят лаборатории и на территории Украины, следует из документа.
Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, работа биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения, в них изучали биологическое оружие и инфекции.