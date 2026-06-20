Москва20 июн Вести.Во время боевых действий вопрос местонахождения материалов из украинских биолабораторий становится самым главным. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель авторской студии, заслуженный журналист РФ Аркадий Мамонтов.

Он выразил надежду, что решение вопроса с патогенами обойдется без "непоправимых шагов".

Просто должна быть создана либо международная комиссия, либо мы должны задать американцам вопрос, которые патронируют эти лаборатории: "Где коллекции патогенов? Скажем, из Одессы и из Киева, которые еще остались, этих вот холера, чума, туляремия, лихорадка денге и так далее. Где эти штаммы? Они вывезены в Штаты или они уничтожены? Где они?" Никто не знает. Это самый главный вопрос сейчас во время боевых действий заявил Мамонтов

Ранее из рассекреченных документов Национальной разведки США стало известно, что более 40 лабораторий, которые финансировались Вашингтоном, находятся на Украине. В них украинских ученых обучали работать в условиях биологической изоляции и проводили сертификацию по работе с особо опасными патогенами.