Москва12 июнВести.Более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами, находятся на Украине, говорится в документе Национальной разведки США.
В лабораториях, которые поддерживали США, украинских ученых обучали работать в условиях биологической изоляции и проводили сертификацию по работе с особо опасными патогенами, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие.
В документе также говорится, что на Украине США построили четыре биолаборатории. На строительство каждого из этих объектов было потрачено от 1,7 до 3,5 млн долларов.