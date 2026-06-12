Нацразведка США: в лабораториях на Украине есть сибирская язва, чума и туляремия

Нацразведка США: на Украине находятся 40 лабораторий с опасными патогенами Нацразведка США: в лабораториях на Украине есть сибирская язва, чума и туляремия

Москва12 июн Вести.Более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами, находятся на Украине, говорится в документе Национальной разведки США.

В лабораториях, которые поддерживали США, украинских ученых обучали работать в условиях биологической изоляции и проводили сертификацию по работе с особо опасными патогенами, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие.

В документе также говорится, что на Украине США построили четыре биолаборатории. На строительство каждого из этих объектов было потрачено от 1,7 до 3,5 млн долларов.