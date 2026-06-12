Москва12 июн Вести.Спонсируемые Вашингтоном биолаборатории занимаются исследованиями опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций. Об этом сообщил офис директора национальной разведки США.

Многие из этих биолабораторий, финансируемых правительством США, сейчас или раньше проводили исследования с использованием в высшей степени опасных патогенов, и в некоторых случаях это включало опасные исследования по приобретению новых функций (патогенов - прим. ред​​​.) говорится в заявлении

Отмечается, что одна из таких биолабораторий находилась на территории Украины.

Ранее разведсообщество предупреждало, что в финансируемой США биолаборатории, вероятно, находились опасные патогены сообщила нацразведка

В ведомстве также заявили о низкой прозрачности биоработ и отсутствии надлежащего контроля их проведения.

Как ранее сообщал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, из-за американских биолабораторий люди на Украине находятся под угрозой. По его словам, американская сторона нарушает международные нормы и обманывает своих налогоплательщиков, за счет которых создаются или тестируются на славянах "прообразы биооружия".