Нацразведка США заявила, что ВОЗ причастна к работе биолабораторий на Украине

В США заявили о причастности ВОЗ к биолабораториям на Украине Нацразведка США заявила, что ВОЗ причастна к работе биолабораторий на Украине

Москва14 июн Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), центры по контролю и профилактике заболеваний США и несколько западных исследовательских центров участвовали в работе украинских биологических лабораторий. Об этом сообщается на сайте Национальной разведки США.

В рассекреченном отчете аппарата директора Нацразведки среди организаций, причастных в работе биолабораторий на Украине, названа Всемирная организация здравоохранения.

Наряду с американскими оборонными подрядчиками Black & Veatch и Metabiota в отчете также фигурируют структуры Минсельхоза США, швейцарская консалтинговая компания SAFOSO, Всемирная организация по охране здоровья животных и украинский Центр общественного здоровья.

Среди академических партнеров лабораторий Украины числятся Университет Аляски в Анкоридже, Университет Нью-Мексико, Университет Теннесси, Флоридский университет, Университет штата Канзас, а также немецкий Центр экологических исследований имени Гельмгольца.

Подчеркивается, что предметом изучения украинских ученых при финансовой поддержке американских партнеров стали геномы высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов в лабораториях с особым режимом биозащиты. Строительство биолабораторий также было профинансировано Вашингтоном.

В МИД Украины 13 июня заявили, что Киев никогда не разрабатывал биологическое оружие, а все лаборатории, расположенные на территории страны, связаны с гражданской деятельностью.