Нацразведка США сообщила о строительстве на Украине 4 биолабораторий Нацразведка: США построили 4 биолаборатории на Украине на миллионы долларов

Москва12 июн Вести.Соединенные Штаты построили на Украине четыре биологические лаборатории, на что ушли миллионы долларов, в том числе средства, выделенные Пентагоном. Об этом следует из документа Национальной разведки США, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Донор — министерство обороны Соединенных Штатов Америки​​​. Бенефициар/исполнительный агент — министерство здравоохранение Украины. Получатель — Украинский научно-исследовательский противочумный институт говорится в документе

В числе упомянутых объектов — Херсонская диагностическая лаборатория, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института и Закарпатская диагностическая лаборатория. Согласно информации, изученной агентством, на строительство каждого из этих объектов было затрачено от 1,7 до 3,5 миллиона долларов.

Также в нацразведке подтвердили, что Вашингтон финансирует биолаборатории, которые занимаются исследованиями опасных патогенов, в том числе для приобретения ими новых функций. Отмечается, что биолаборатории строились и на территории Украины.