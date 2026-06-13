На Украине прокомментировали сообщения о биолабораториях США МИД Украины: Киев никогда не разрабатывал биологическое оружие

Москва13 июн Вести.Киев никогда не разрабатывал биологическое оружие. Все лаборатории, расположенные на территории страны, связаны с гражданской деятельностью, заявили в пресс-службе МИД Украины.

Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия... Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана ни с какими военными целями говорится в публикации

В ведомстве подчеркнули, что Киев последовательно выполняет международные обязательства, которые взял на себя в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Также министерство утверждает, что сотрудничество между Украиной и США в области биологической безопасности направлено исключительно "на укрепление возможностей системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты".

В мае 2026 года Нацразведка США объявила о начале расследования отношении более 120 американских биолабораторий, 40 из которых находятся на территории Украины. Там, как заявили в ведомстве, содержатся опасные патогены, включая сибирскую язву, уляремию, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чуму и другие.