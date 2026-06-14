Эксперт указал на правоту России в вопросе биолабораторий на Украине Эксперт Корнилов: никто не верил данным России о биолабораториях на Украине

Москва14 июн Вести.Данные о биолабораториях на Украине Запад называл конспирологической теорией России, дезинформационной кампанией, пока национальная разведка США не подтвердила эту информацию. Об этом рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По обнародованным данным нацразведки США, более 40 лабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами, находятся на Украине. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, – сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие.

У нас огромное количество опубликованных материалов, сейчас только маленькую часть из них приоткрыла [директор нацразведки США Тулси] Габбард. Есть огромный доклад комиссии федерального собрания, где подробно описаны все эти лаборатории: где они, когда создавались, доказательства того, что они финансируются США, и персонал там оплачивает США. То есть они даже от Украины никак не зависели, кроме того, что находились на ее территории. У нас все это давно обнародовано. Как это всюду называли на Западе? Конспирологической теорией России. Российской дезинформационной кампанией… Сейчас все равно это продолжают таким образом преподносить сказал Корнилов

На сайте Национальной разведки США также сообщается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), центры по контролю и профилактике заболеваний США и несколько западных исследовательских центров участвовали в работе украинских биологических лабораторий.