Онищенко пояснил, на что направлена деятельность лабораторий США на Украине

Онищенко: цель лабораторий США на Украине - ухудшить эпидобстановку в России Онищенко пояснил, на что направлена деятельность лабораторий США на Украине

Москва20 июн Вести.Американские лаборатории на Украине ведут деятельность, направленную на осложнение эпидемиологической обстановки в России. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

В беседе с ТАСС он отметил, что деятельность этих лабораторий со вспышкой Эболы в Африке не связана.

У них были другие задачи. Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей цитирует агентство Онищенко

Ранее он подчеркнул, что биологические лаборатории, которые Вашингтон контролирует более чем в 30 государствах, позволяют американским военным собирать материалы для создания более агрессивных штаммов вирусов.

Между тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что власти Соединенных Штатов намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.