США пытаются отстраниться от темы биолабораторий на Украине, считает Мамонтов Мамонтов: кажется, американцы своими заявлениями про биолаборатории умывают руки

Москва20 июн Вести.США пытаются снять с себя ответственность за возможные происшествия, подтверждая факт финансирования биолабораторий на Украине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал руководитель авторской студии, заслуженный журналист РФ Аркадий Мамонтов.

Самая опасная биолаборатория, по его словам, находится в городе Одесса, где еще сохраняются штаммы опасных патогенов из советских коллекций. Однако если в Советском Союзе на их основе собирались вырабатывать вакцины, то после распада СССР на Украину направились американские военные микробиологи, которые создавали из патогенов военное биологическое оружие, отметил Мамонтов.

Сейчас они просто умывают руки и говорят: "Да, вот мы рассказываем, да, мы финансировали, мы признаем опасность, что это биологическое оружие обоюдно острое, оно может по нам ударить, и по вам. Поэтому мы не имеем к этому отношение" высказал свою точку зрения Мамонтов

Ранее офис главы национальной разведки США обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий, расположенных более чем в 30 странах. В это число входят лаборатории и на территории Украины, следует из документа.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, работа биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения, в них изучали биологическое оружие и инфекции.